Летевший в Петербург пассажирский самолет экстренно сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Санкт-Петербург самолет сел в Екатеринбурге из-за больного пассажира

Летевший в Санкт-Петербург самолет авиакомпании NordStar резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим в Северную столицу из Красноярска Boeing 737-800 24 июля. Экипаж лайнера доложил об ухудшении состояния находившейся на борту 34-летней пассажирки.

Отмечается, что командир воздушного судна принял решение следовать на запасной аэродром. В результате самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Екатеринбурга. О состоянии больной не сообщается.

Ранее российский частный самолет попытались ослепить лазером в небе над Московской областью. Инцидент случился с воздушным судном Cessna 172 в деревне Торбеево 24 июля.