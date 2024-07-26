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18:33, 26 июля 2024Путешествия

Летевший в Петербург пассажирский самолет экстренно сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Санкт-Петербург самолет сел в Екатеринбурге из-за больного пассажира

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летевший в Санкт-Петербург самолет авиакомпании NordStar резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим в Северную столицу из Красноярска Boeing 737-800 24 июля. Экипаж лайнера доложил об ухудшении состояния находившейся на борту 34-летней пассажирки.

Отмечается, что командир воздушного судна принял решение следовать на запасной аэродром. В результате самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Екатеринбурга. О состоянии больной не сообщается.

Ранее российский частный самолет попытались ослепить лазером в небе над Московской областью. Инцидент случился с воздушным судном Cessna 172 в деревне Торбеево 24 июля.

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      Фариза Бацазова
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