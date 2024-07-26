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15:38, 26 июля 2024Путешествия

Российский частный самолет попытались ослепить лазером в небе

Частный самолет попытались ослепить лазером в небе над Московской областью

Фото: Barry-Roeland / Shutterstock / Fotodom

Российский частный самолет попытались ослепить лазером в небе над Московской областью. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с воздушным судном Cessna 172 в деревне Торбеево 24 июля. При выполнении рейса на высоте 1,5 тысячи метров, примерно в 86 километрах южнее Москвы, пилот доложил об освещении борта лазером зеленого цвета.

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Отмечается, что ситуация не повлияла на полет. Самолет совершил благополучную посадку.

Ранее пилоты летевшего из Киргизии в Россию самолета авиакомпании Aero Nomad Airlines заметили в небе неопознанный объект. Инцидент случился со следовавшим из Оша в Москву Airbus A-320 с пассажирами на борту 25 июля.

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      Фариза Бацазова
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