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13:09, 26 июля 2024Путешествия

Пилоты самолета с россиянами на борту заметили неопознанный объект в небе

Пилоты летевшего из Киргизии в Россию самолета заметили неопознанный шар в небе
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пилоты летевшего из Киргизии в Россию самолета авиакомпании Aero Nomad Airlines заметили в небе неопознанный объект. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим из Оша в Москву Airbus A-320 с пассажирами на борту 25 июля. На высоте примерно 900 метров экипаж доложил о наблюдении воздушного шара зеленого цвета диаметром около одного метра.

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Ситуация не повлияла на полет, поэтому командир воздушного судна решил следовать в аэропорт назначения. Отмечается, что о случившемся были оповещены органы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее у самолета российской авиакомпании с пассажирами на борту треснуло лобовое стекло во время полета. Инцидент случился с направлявшимся из Москвы в Ульяновск Sukhoi Superjet 100 в понедельник, 22 июля. После посадки при заруливании на стоянку экипаж запросил инспекцию стекла.

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      Фариза Бацазова
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