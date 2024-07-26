Пилоты самолета с россиянами на борту заметили неопознанный объект в небе

Пилоты летевшего из Киргизии в Россию самолета заметили неопознанный шар в небе

Пилоты летевшего из Киргизии в Россию самолета авиакомпании Aero Nomad Airlines заметили в небе неопознанный объект. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим из Оша в Москву Airbus A-320 с пассажирами на борту 25 июля. На высоте примерно 900 метров экипаж доложил о наблюдении воздушного шара зеленого цвета диаметром около одного метра.

Ситуация не повлияла на полет, поэтому командир воздушного судна решил следовать в аэропорт назначения. Отмечается, что о случившемся были оповещены органы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее у самолета российской авиакомпании с пассажирами на борту треснуло лобовое стекло во время полета. Инцидент случился с направлявшимся из Москвы в Ульяновск Sukhoi Superjet 100 в понедельник, 22 июля. После посадки при заруливании на стоянку экипаж запросил инспекцию стекла.