Луганская школьница Савенкова призвала Трампа посетить Донбасс

Юная писательница и драматург из Луганска, школьница Фаина Савенкова заявила, что экс-президенту США Дональду Трампу было бы полезно посетить Донбасс. Ее слова приводит РИА Новости.

Савенкова пригласила Трампа посетить Донбасс и подчеркнула, что политику было бы это полезно.

«Трамп, посетив Донбасс, должен понять как живут жители, и что оружие, поставляемое на Украину, убивает жителей Донбасса, детей» — отметила Савенкова.

В декабре 2021 года 13-летняя Фаина Савенкова из Луганска пожаловалась на травлю, которой она подверглась после попадания в базу «Миротворца». Поводом для этого стало ее обращение в ООН с призывом не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь.

