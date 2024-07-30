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05:48, 30 июля 2024Бывший СССР

Луганская школьница пригласила Трампа посетить Донбасс

Луганская школьница Савенкова призвала Трампа посетить Донбасс
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Marco Bello / Reuters

Юная писательница и драматург из Луганска, школьница Фаина Савенкова заявила, что экс-президенту США Дональду Трампу было бы полезно посетить Донбасс. Ее слова приводит РИА Новости.

Савенкова пригласила Трампа посетить Донбасс и подчеркнула, что политику было бы это полезно.

«Трамп, посетив Донбасс, должен понять как живут жители, и что оружие, поставляемое на Украину, убивает жителей Донбасса, детей» — отметила Савенкова.

В декабре 2021 года 13-летняя Фаина Савенкова из Луганска пожаловалась на травлю, которой она подверглась после попадания в базу «Миротворца». Поводом для этого стало ее обращение в ООН с призывом не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь.

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      Марина Совина
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