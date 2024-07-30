Матвиенко предложила способ обезопасить россиян от долговой ямы

Спикер СФ Валентина Матвиенко предложила включать рассрочку в кредитную историю

В России предложили включать рассрочку на приобретение товаров в кредитную историю. С такой инициативой выступила в ходе заседания Cовета по развитию финансового рынка при Совете Федерации (СФ) спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, ее цитирует РИА Новости.

Она напомнила о важной задаче властей — не допустить рост закредитованности граждан. При этом до сих пор в РФ не урегулирован такой популярный механизм, как рассрочка, который по своей сути также является кредитом, иногда даже оказываясь дороже традиционных инструментов, подчеркнула Матвиенко.

На данный момент рассрочка не учитывается при оценке долговой нагрузки граждан, добавила спикер СФ. По ее мнению, изменение способа расчета позволит обезопасить россиян от попадания в долговую яму.

Ранее аналитики финансового маркетплейса «Сравни.ру» сообщили, что банки в первом полугодии 2024 года стали чаще одобрять россиянам кредиты, утверждая каждую третью заявку. В аналогичный период прошлого года положительный ответ на соответствующие запросы давался только в 21 проценте случаев. Размер средней запрашиваемой суммы, напротив, уменьшился на 13 процентов, до 430 тысяч рублей, что и могло повлиять на динамику одобрения заявок.