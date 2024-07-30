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14:51, 30 июля 2024Экономика

Матвиенко предложила способ обезопасить россиян от долговой ямы

Спикер СФ Валентина Матвиенко предложила включать рассрочку в кредитную историю

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В России предложили включать рассрочку на приобретение товаров в кредитную историю. С такой инициативой выступила в ходе заседания Cовета по развитию финансового рынка при Совете Федерации (СФ) спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, ее цитирует РИА Новости.

Она напомнила о важной задаче властей — не допустить рост закредитованности граждан. При этом до сих пор в РФ не урегулирован такой популярный механизм, как рассрочка, который по своей сути также является кредитом, иногда даже оказываясь дороже традиционных инструментов, подчеркнула Матвиенко.

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На данный момент рассрочка не учитывается при оценке долговой нагрузки граждан, добавила спикер СФ. По ее мнению, изменение способа расчета позволит обезопасить россиян от попадания в долговую яму.

Ранее аналитики финансового маркетплейса «Сравни.ру» сообщили, что банки в первом полугодии 2024 года стали чаще одобрять россиянам кредиты, утверждая каждую третью заявку. В аналогичный период прошлого года положительный ответ на соответствующие запросы давался только в 21 проценте случаев. Размер средней запрашиваемой суммы, напротив, уменьшился на 13 процентов, до 430 тысяч рублей, что и могло повлиять на динамику одобрения заявок.

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