Мини-апокалипсис накрыл российский город и попал на видео

Казань накрыла мощная гроза с градом, вода с ледяной крошкой затопила улицы

Казань накрыла мощная гроза с градом и сильным ветром. Последствия непогоды попали на видео, которое публикует Telegram-канал «Подъем».

На снятых очевидцами кадрах видно, как идет обильный дождь с градом. После него вода вперемешку с ледяной крошкой затопила улицы. Уровень луж с пеной и льдом на некоторых дорогах перекрывал колеса машин. Местные жители даже назвали происходящее мини-апокалипсисом.

В МЧС по Татарстану отметили, что в республике действует штормовое предупреждение, но в столице региона неблагоприятные явления уже закончились. «По прогнозу ожидались грозы, шквалистый сильный ветер около 15-20 метров в секунду, локально до 24 метров в секунду, сильные дожди и ливни, локально град. В Казани по территории города эти неблагоприятные явления прошли, сейчас светит солнце за окном. С терминологией в части урагана мы бы не согласились, сильный ветер был, но явлений, связанных ураганом, не наблюдается. Град был около полсантиметра в диаметре. Такое бывает», — рассказали в ведомстве.

Спасатели рассказали, что серьезных последствий грозы пока не было обнаружено. Специалисты не исключают наличие незначительных повреждений, но для нанесения катастрофического ущерба инфраструктуре ветер был недостаточно сильным, подчеркнули в региональном МЧС.

Ранее на видео попал мощный смерч в Сочи. На попавших в сеть кадрах можно увидеть высокий столб, поднимающийся в небо. Ролик был снят в микрорайоне Мамайка. Очевидцы сообщают, что уровень реки там резко поднялся.