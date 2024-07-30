Минобороны отчиталось об ударах «Гиацинтами» по опорным пунктам ВСУ

МО: артиллерийские установки «Гиацинт» нанесли удары по опорным пунктам ВСУ

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Гиацинт» нанесли удары по опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

Там уточнили, что удары наносились на южнодонецком направлении артиллерийским соединением группировки войск «Восток» из Приморского края. Опорный пункт находился севернее населенного пункта Старомайорское у Времевского выступа.

По информации Минобороны, там же удалось поразить артиллерийскую самоходную установку «Богдана» — ее добил беспилотник ланцет. Артиллерийсты в зоне СВО, как отметили в ведомстве, работают с замаскированных позиций.

Днем ранее, 29 июля, экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили авиабомбами по пункту временной дислокации ВСУ. Удары наносились авиабомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции в зоне ответственности группировки войск «Запад». Военнослужащие после получения подтверждения от разведки вернулись на аэродром вылета.