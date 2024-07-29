Минобороны заявило об ударах Су-34 авиабомбами по опорным пунктам ВСУ

Минобороны: экипажи Су-34 ударили по позициям ВСУ авиабомбами ФАБ-500

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили авиабомбами по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Удары наносились авиабомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции в зоне ответственности группировки войск «Запад». Военнослужащие после получения подтверждения от разведки вернулись на аэродром вылета.

22 июля Вооруженные силы (ВС) России уничтожили пункт временной дислокации 3-го батальона 13-й бригады в Липцах Харьковской области.

Дроны навели на цель трехтонную фугасную авиабомбу (ФАБ-3000). В зоне поражения оказались 50 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль и три пикапа.

За минувшую неделю Украина потеряла 13 075 военнослужащих. По данным Минобороны, наибольшие потери были понесены в боестолкновениях с подразделениями группировок войск «Запад» и «Юг» — 7850 человек.