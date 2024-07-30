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21:10, 30 июля 2024Экономика

Мишустин назначил нового заместителя министра экономического развития

Глава правительства назначил замглавы Минэкономразвития РФ Дениса Тюпышева
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Дениса Тюпышева заместителем министра экономического развития, следует из распоряжения главы кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Тюпышеву 37 лет. Ранее он возглавлял департамент бюджетного планирования, государственных программ и национальных проектов министерства, в котором работает с 2017 года. До этого окончивший в 2009 году Архангельский государственный технический университет по специальности финансы и кредит специалист занимал различные должности в регионе, уроженцем которого является.

Минэкономразвития руководит Максим Решетников. Его назначение в мае 2024 года утвердили депутаты Госдумы. Бывший губернатор Пермского края работал на этой же должности и в прошлом составе кабмина.

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      Дмитрий Воронин
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