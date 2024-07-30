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19:54, 30 июля 2024Моя страна

Многодетная россиянка родила четверняшек и рассказала о главных сложностях

«КП»: родившая четверняшек жительница Владивостока Гаврилюк готовится к выписке

Фото: Tuva Mathilde Løland / Unsplash

Многодетная россиянка родила четверню и рассказала о реакции мужа и главных сложностях. Историю жительницы Приморского края приводит «Комсомольская правда».

Малышки родились в конце июня у пары из Владивостока, уже имеющей четырех старших детей. Самая младшая из них весила всего 940 граммов. Забеременеть сразу четырьмя детьми россиянке Евгении Гаврилюк удалось естественным путем, к ЭКО пара не прибегала. Первое УЗИ показало тройню. «Муж признается, что не был готов к такому. (...) Его не напугало число малюток, он просто нервно смеялся, когда услышал, сколько у нас будет детей», — призналась молодая мама.

Четверо младенцев — Изабэлла, Наоми, Малия и Мия — появились на свет в перинатальном центре. Роды на 30-й неделе беременности были экстренными, в присутствии 15 врачей, уточняют «Вести». По словам роженицы, дети были недоношенные и не могли самостоятельно дышать. «Прогнозы были не очень. Было страшно», — призналась Гаврилюк, добавив, что у детей впоследствии открылось кровотечение.

Новорожденные провели две недели в реанимации, а затем начался этап выхаживания: их поместили в кувез, где поддерживается температура, а кормление осуществляется через зонд. Там для ребенка создаются условия внутриутробного развития. Отмечается, что сейчас никаких угроз для здоровья молодой мамы и детей нет, они уверенно идут к выписке и скоро увидят свою семью.

Жительница Владивостока рассказала, что они с супругом планируют справляться с малышами сами, помогать им почти некому. «Я хотела бы пожелать будущим мамам не бояться. Не бояться рожать и открывать свое сердце, если оно когда-то оказалось разбито», — заключила Гаврилюк.

Ранее жительница Челябинска Галина Минакина, ранее родившая «королевских четверняшек», двух мальчиков и двух девочек, откровенно рассказала о материнстве и поделилась лайфхаками, которые помогли облегчить жизнь.

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      Варвара Кошечкина
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