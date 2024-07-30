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00:31, 31 июля 2024Интернет и СМИ

Мобильные операторы начали предупреждать россиян о сбоях в работе YouTube

ТАСС: МТС начал предупреждать абонентов о сбоях в работе YouTube

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Мобильные операторы начали предупреждать о сбоях в работе YouTube. Как пишет ТАСС, соответствующее сообщение оставляет робот при звонке на горячую линию МТС.

При звонке на горячую линию сотовых операторов «Билайн» и «Мегафон» подобных сообщений нет. Вместе с тем в пресс-службах «Билайна» и «Мегафона» заверили, что проблем с загрузкой контента YouTube на сетях операторов нет.

Ранее в июле глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн рассказал, что в стране идет процесс замедления работы YouTube. По его словам, это делается, чтобы усложнить жизнь не простым россиянам, а администрации видеохостинга.

С 2020 года YouTube ограничил доступ к 207 каналам из России. При этом только с начала 2024 года таких блокировок, по данным Роскомнадзора, было 83. В частности, речь идет о каналах «Соловьёв LIVE», «Крым 24», RT, РБК, НТВ, Первого канала, музыкантов Ярослава Дронова (SHAMAN), Полину Гагарину, Олега Газманова, Григория Лепса и Юлию Чичерину.

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      Марина Совина
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