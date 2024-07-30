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17:36, 30 июля 2024Путешествия

Модель OnlyFans с чемоданом секс-игрушек поймали в аэропорту и заперли с террористами

Фото: @lunalovekiss_

Австралийскую модель OnlyFans поймали в аэропорту Амстердама с чемоданом секс-игрушек и заперли в камере с террористами на 12 часов. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, 28-летняя Луна Лавкисс летела в Лос-Анджелес вместе с подругой. В аэропорту вылета служебная собака стала обнюхивать вещи Лавкисс, и девушку отвели в комнату для допроса, чтобы выяснить род ее деятельности и причины пребывания в Амстердаме.

Сперва сотрудникам показалось странным, что девушка не трудоустроена официально, при том, что она везет с собой большую сумму наличных. Затем правоохранители проверили содержимое багажа и обнаружили там сумку, набитую секс-игрушками, которые, по словам девушки, были куплены в Амстердаме «от скуки».

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Тем не менее, сотрудники аэропорта посчитали, что австралийка путешествует за границу, чтобы оказывать секс-услуги, поскольку выяснилось, что в прошлом девушка также работала стриптизершей.

«Меня доставили в камеру предварительного заключения, полную людей, пытавшихся нелегально проникнуть в страну», — поделилась девушка и отметила, что это вызвало у нее сильный стресс. Она отрицала обвинения и заявила, что никогда не оказывала полноценных секс-услуг, а лишь раздевалась на камеру.

Вскоре Лавкисс все-таки отпустили и отправили обратно в Австралию, а также вернули ей ее багаж вместе с интимными игрушками. По ее словам, ей пришлось провести в камере 12 изнурительных часов.

Ранее стюардесса авиакомпании Jet2 променяла свою работу на продажу интимных фото на портале OnlyFans и раскрыла размер заработка. 24-летняя британка призналась, что стала получать 25 тысяч фунтов стерлингов (около 2,7 миллиона рублей) в месяц.

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      Марк Успенский
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