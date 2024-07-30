Scientific Reports: у шимпанзе обнаружили способность произносить слова

Группа специалистов по речи и психологов из Швеции, Великобритании и Швейцарии обнаружила, что некоторые шимпанзе могут научиться произносить человеческие слова. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

В ходе исследования ученые изучили старые видеоматериалы и обнаружили, что как минимум три шимпанзе смогли произнести человеческие слова. Это противоречит прежним убеждениям, что только люди обладают способностью к речи. В частности, некоторые исследователи утверждали, что различия в развитии речи обусловлены физиологией горла или строением мозга.

Один из примеров, на который ссылаются ученые, касается супружеской пары, которая держала у себя детеныша шимпанзе и пыталась научить его говорить слова, такие как «мама», «папа» и «чашка». Несмотря на эти усилия, эксперимент впоследствии был признан неэтичным из-за того, что детеныша отняли у родной матери.

Однако в одном из найденных видео шимпанзе трижды произносит слово «папа» и один раз — слово «чашка». В другом видео шимпанзе по кличке Джонни произносит слово «мама». Еще одно видео из Италии также демонстрирует шимпанзе, говорящего слово «мама».

Исследователи отмечают, что речь шимпанзе отличается от человеческой, но издаваемые ими звуки можно считать похожими на слова. Это открытие свидетельствует о том, что приматы обладают потенциалом к произнесению человеческих слов при определенных условиях.