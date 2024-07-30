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02:36, 30 июля 2024Россия

На месте схода поезда под Волгоградом завершились поисково-спасательные работы

МЧС: на месте схода поезда под Волгоградом завершились поисковые работы

Кадр: Telegram-канал Mash

Поисково-спасательные работы завершились на месте схода поезда под Волгоградом, сообщили в Telegram-канале МЧС России.

Спасатели вынесли и доставили багаж пассажиров до станции Котельники. На месте происшествия работали 324 специалиста и 109 единиц техники, говорится в публикации.

29 июля КамАЗ столкнулся с пассажирским поездом, который двигался по маршруту Казань-Адлер. Сообщалось, что водитель грузовика пытался проскочить железнодорожные пути в районе хутора Котельников. С рельс сошли девять вагонов, из них семь — опрокинулись.

По данным Федерального агентства железнодорожного транспорта, 48 человек обратились за медицинской помощью. Из них 30 человек госпитализированы, в том числе 24 пассажира, три проводника, два работника локомотивной бригады и водитель самосвала. Один пассажир — в тяжелом состоянии, но без угрозы для жизни.

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      Сергей Грехов
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