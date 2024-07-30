На Украине назвали ежедневные расходы страны на конфликт

На Украины заявили, что каждый день конфликта обходится стране в 126 млн евро

Каждый день военного конфликта обходится Украине в 5,6 миллиарда гривен (примерно 126 миллионов евро). Об этом сообщил министр финансов страны Сергей Марченко в интервью «РБК-Украина».

«Ежемесячно тратим на сектор безопасности и обороны 166 миллиарда гривен, каждый день — в среднем 5,6 миллиарда гривен», — сообщил Марченко.

По его словам, все имеющиеся на Казначейском счете средства направляются на сектор безопасности и обороны, что привело к предложению правительства повысить налоги, введя военный сбор на покупку автомобиля, продажу недвижимости и прочего.

«Что касается финансирования наших Вооруженных сил правительствами других государств, то это сложный вопрос. Об этом можно говорить, если бы мы являлись частью европейской системы безопасности и наши Вооруженные силы были бы ключевым фактором отвода потенциальных угроз от Европы», — добавил чиновник.

Ранее Марченко заявил, что на Украине сложилась критическая ситуация из-за «дыры» в государственном бюджете в размере 500 миллиардов гривен. Марченко отметил, что кабинет министров республики предложил решить данную проблему повышением налогов и введением новых. Однако, по его словам, это ожидаемо вызвало негативную реакцию со стороны предпринимателей.