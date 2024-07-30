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10:14, 30 июля 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о критической ситуации из-за «дыры» в бюджете

Марченко: на Украине сложилась критическая ситуация из-за «дыры» в бюджете

Фото: Hannah McKay / Reuters

На Украине сложилась критическая ситуация. Причиной этого стала «дыра» в государственном бюджете в размере 500 миллиардов гривен (более триллиона рублей), сообщил в интервью «РБК-Украина» министр финансов Украины Сергей Марченко.

«Правительство имеет две большие проблемы — "дыру" госбюджета в 500 миллиардов гривен и потребность быстро найти деньги, чтобы ее закрыть. Эти средства в основном нужны для Сил обороны, в том числе на зарплаты военным», — объяснил глава Минфина Украины.

Марченко отметил, что кабинет министров республики предложил решить данную проблему повышением налогов и введением новых. Однако, по его словам, это «ожидаемо» вызвало негативную реакцию со стороны предпринимателей.

Ранее о нехватке денег на обеспечение ВСУ сообщала депутат Верховной Рады Украины Роксолана Пидласа. Она рассказывала, что средства для украинских военных могут закончиться в сентябре, если не будут приняты поправки об увеличении расходов на оборону.

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      Екатерина Грищенко
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