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11:45, 30 июля 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о боях в Торецке

Лейтенант ВСУ Алекс: российские военные вошли в Торецк и ведут бои в городе

Фото: Reuters

Российские военные вошли в Торецк в Донецкой народной республике и ведут бои в пределах города. Об этом сообщил лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

«Напряженно на торецком направлении, бои уже перешли в непосредственно пределы самого города, а не агломерации населенных пунктов, которые были вокруг Торецка», — написал он.

Ранее украинский командир 105-й бригады сообщил, что взятие населенного пункта российскими военными является лишь вопросом времени. По его словам, Вооруженные силы России уже сейчас используют поселок Нью-Йорк с целью окружить Торецк.

В воскресенье, 29 июля, российские военные взяли под контроль населенные пункты Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка — село в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья.

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      Александр Курбатов
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