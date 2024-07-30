На Украине создадут базу недобросовестных партнеров ВСУ

Минобороны Украины создаст базу недобросовестных западных партнеров ВСУ

Министерство обороны Украины решило создать реестр-базу недобросовестных партнеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) с Запада. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

«Минобороны Украины создает базу недобросовестных иностранных поставщиков товаров, работ и услуг оборонного назначения. Этот шаг направлен на повышение прозрачности и ответственности в процессе закупок для Вооруженных сил Украины», — указано в сообщении ведомства.

По словам директора Департамента политики закупок Минобороны Глеба Каневского, этот механизм позволит анализировать информацию об иностранных компаниях, которые не выполняют обязательства по обеспечению потребностей ВСУ.

Ранее стало известно, что США не разрешат ВСУ бить вглубь России оружием, которым оснастят истребители F-16. Авторы материала отметили, что Киев может использовать это оружие на российской территории «лишь в случае ответных ударов».