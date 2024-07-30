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15:52, 30 июля 2024Мир

США ограничат ВСУ в использовании оснащенных оружием F-16

WSJ: США не разрешат ВСУ бить вглубь России оружием, которым оснастят F-16

Фото: George Calin / Inquam Photos / Reuters

США не разрешат Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России оружием, которым оснастят истребители F-16. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«США ограничат использование Украиной предоставляемого американского оружия для ударов по российской территории, как и в случае с другим поставленным вооружением», — передает издание.

Авторы материала отметили, что Киев может использовать это оружие на российской территории «лишь в случае ответных ударов».

Газета добавила, что Вашингтон хочет вооружить истребители ракетами AGM-88 HARM класса «воздух — земля», высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса «воздух — воздух» AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра.

Ранее также Германия с Данией в рамках совместного проекта передали Украине восемь танков Leopard 1 A5.

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      Дарья Устьянцева
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