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18:34, 29 июля 2024Мир

Страны ЕС поставили Украине новую партию танков Leopard

Германия и Дания передали Украине восемь танков Leopard 1 A5

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / Globallookpress.com

Германия с Данией в рамках совместного проекта передали Украине восемь танков Leopard 1 A5. Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ.

«Германия совместно с Данией поставили дополнительные восемь танков Leopard 1 A5 с запасными частями», — сообщается в тексте заявления.

Немецкое правительство подчеркнуло, что с учетом новой поставки Берлин и Копенгаген передали в распоряжение Вооруженным силам Украины (ВСУ) 58 танков данного типа.

25 июля нидерландское министерство обороны сообщило, что Нидерланды и Дания поставят ВСУ 14 танков Leopard 2 к концу лета. В ведомстве также подчеркнули, что данная бронетехника состоит из уже выбывших из употребления экземпляров, прошедших капитальный ремонт в немецкой компании Rheinmetall.

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      Дарья Устьянцева
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