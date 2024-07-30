На Украине уволили замминистра энергетики и главу Госэнергонадзора

Правительство Украины уволило первого заместителя министра энергетики Юрия Власенко и председателя государственной инспекции энергетического надзора Руслана Слободяна. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, пишет РИА Новости.

Исполнять обязанности председателя госинспекции энергетического надзора страны временно будет Анатолий Замулок.

Помимо этого, был уволен Назар Танасишин с должности заместителя министра социальной политики Украины. Также на должность временно исполняющего обязанности заместителя председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям назначен Алексей Мигрин.

Ранее стало известно, что на Украине хотят уволить нескольких министров. Причиной отставки называют отсутствие позитивных новостей в сферах, за которые министры несут ответственность: в частности, стране угрожают дефолт и проблемы в энергетике.

