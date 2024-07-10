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13:14, 10 июля 2024Бывший СССР

На Украине захотели уволить нескольких министров

«УП»: на Украине хотят уволить нескольких министров

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине захотели уволить нескольких министров — они могут лишиться должностей уже в ближайшее время. Об этом пишет издание «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источники.

Причиной отставки министров издание называет отсутствие позитивных новостей в сферах, за которые те несут ответственность: в частности, стране угрожает дефолт и проблемы в энергетике.

Источники издания также отмечают, что, если члены правительства на личном уровне не увлекают президента Украины Владимира Зеленского, тот находит им замену.

Ранее стало известно, что на Украине хотят заменить премьер-министра Дениса Шмыгаля. Отмечалось, что он раздражает президента и тот не слушает его на совещаниях.

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      Илья Таксюр
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