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20:19, 30 июля 2024Ценности

Названа самая стильная женщина из королевской семьи

Tatler назвал принцессу Беатрис самой стильной женщиной из королевской семьи

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Глянцевый журнал Tatler назвал самую стильную женщину из королевской британской семьи. Соответствующее сообщение появилось на сайте модного издания.

Ею оказалась внучка Елизаветы II, принцесса Беатрис, в которая в 2011 году стала объектом шуток из-за необычной шляпы на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон. После этого случая королевская особа пересмотрела свой гардероб и включила в него более элегантные наряды. Так, для выхода в свет она стала выбирать юбки и жакеты в винтажном стиле, предпочитая ассортимент таких брендов, как It-girl, Self Portrait, Beulah, The Vampire's Wife, Reem Acra, Monique Lhuillier.

В ноябре прошлого года биограф Омид Скоби объяснил подражание Кейт Миддлтон и Меган Маркл принцессе Диане. Тогда писатель заявил, что супруги принцев Уильяма и Гарри регулярно копировали образы матери своих мужей, а также носили принадлежащие ей предметы гардероба.

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      Мария Винар
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