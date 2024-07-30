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15:06, 30 июля 2024Мир

Нежелание США платить за восстановление Украины объяснили

Михайлов: США получили выгоду от конфликта на Украине и «опустили» экономику ЕС
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Политолог Евгений Михайлов прокомментировал заявление аналитика Центра свободы Маргарет Тэтчер Макса Приморака о нежелании США платить за восстановление Украины, заявив, что Вашингтон уже получил выгоду с конфликта. Его слова приводит «Пятый канал».

При этом, отметил он, речь идет не столько про Киев, сколько про зависимость европейских стран от «западного гегемона». «Главное, они опустили в экономике Европейский союз, они подняли там резко цены на энергоресурсы, переориентируя на потребление своего топлива. Вытащили очень многие крупные компании Европейские именно на американский рынок, то есть реально опустили экономику», — объяснил Михайлов.

По мнению политолога, в настоящее время хорошо прослеживается конец поддержки Киева Вашингтоном. Так, США больше озабочены грядущими выборами президента, а также ситуацией на Ближнем Востоке. Михайлов допустил, что Украина может объявить дефолт чтобы снять с себя финансовые обязательства. Он назвал август и начало осени решающим периодом для Киева.

Ранее Приморак сообщил, что США не готовы платить за восстановление Украины. Он напомнил, что Вашингтон уже оказал Украине военную поддержку на 175 миллиардов долларов. Поэтому американская сторона, вероятно, потребует погасить старые долги перед выделением нового пакета помощи.

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