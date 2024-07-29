NI: США не готовы платить за восстановление Украины

США, вероятнее всего, не будут готовы платить за восстановление Украины. Такое заявление сделал аналитик Центра свободы Маргарет Тэтчер Макс Приморак в статье для журнала National Interest (NI).

Он напомнил, что США уже потратили на военную помощь Украине 175 миллиардов долларов. В связи с этим Вашингтон сначала потребует погасить старые долги, после чего выделит новый транш, подчеркнул Приморак.

Ранее экс-госсекретарь США Майк Помпео в своей колонке для газеты The Wall Street Journal написал, что кандидат в президенты Дональд Трамп может предоставить Киеву оружие по программе ленд-лиза, чтобы нанести военное поражение РФ.