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06:20, 29 июля 2024Интернет и СМИ

В США сделали заявление о восстановлении Украины

NI: США не готовы платить за восстановление Украины

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

США, вероятнее всего, не будут готовы платить за восстановление Украины. Такое заявление сделал аналитик Центра свободы Маргарет Тэтчер Макс Приморак в статье для журнала National Interest (NI).

Он напомнил, что США уже потратили на военную помощь Украине 175 миллиардов долларов. В связи с этим Вашингтон сначала потребует погасить старые долги, после чего выделит новый транш, подчеркнул Приморак.

Ранее экс-госсекретарь США Майк Помпео в своей колонке для газеты The Wall Street Journal написал, что кандидат в президенты Дональд Трамп может предоставить Киеву оружие по программе ленд-лиза, чтобы нанести военное поражение РФ.

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      Евгений Силаев
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