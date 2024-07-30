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13:01, 30 июля 2024Экономика

Освежитель воздуха взорвал квартиру россиян

В Череповце освежитель воздуха разгерметизировался и взорвал квартиру

Фото: МЧС России / Telegram-канал «Лента дня»

В Череповце одна из квартир многоэтажки взорвалась из-за освежителя воздуха. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП и ДТП Череповец».

Инцидент произошел вечером 29 июля. В ванной комнате россиян сильно запахло освежителем для туалета. Жильцы предположили, что разгерметизировался баллон с ароматизатором. Чтобы проверить, так ли это, мужчина чиркнул зажигалкой.

В итоге вспыхнуло пламя, опалило находившихся в помещении супругов и перекинулось на натяжной потолок — с него на людей начал капать расплавившийся пластик. Пострадавших мужчину и женщину доставили в больницу с ожогами. Соседние квартиры от взрыва и пожара не пострадали.

Ранее натяжной потолок загорелся в одном из жилых домов Санкт-Петербурга. Огонь охватил площадь в 0,5 квадратного метра квартиры и два «квадрата» потолка. О пострадавших информация не поступала.

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      Нина Ташевская
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