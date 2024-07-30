Пара пропала во время дайвинга и 38 часов выживала в открытом океане

Пара дайверов пропала у берегов США во время шторма и 38 часов выживала в открытом океане. Об этом сообщил канал Fox 19.
Ким и Нейтан Мейкер из штата Оклахома ныряли с группой дайверов у берегов Техаса 24 июля. Внезапно начался шторм, и супруги пропали в волнах Мексиканского залива.
Спутники Мейкеров сразу бросились искать их, потом к операции присоединилась береговая охрана США. В результате дайверы дрейфовали в океане 38 часов, пока их не заметил пролетавший мимо самолет.
Спасенных американцев доставили в техасскую больницу с укусами медуз и солнечными ожогами. Хотя Нейтан оказался на грани диабетической комы, врачи ожидают скорого выздоровления обоих супругов.
В Таиланде турист проигнорировал красные флаги, запрещающие купаться на пляже, и пропал в море. Его тело вынесло на берег через три дня.