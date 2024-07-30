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11:13, 30 июля 2024Путешествия

В Таиланде пропавшего туриста выбросило на пляж через три дня

The Phuket News: туриста из Китая нашли без признаков жизни на пляже Пхукета

Фото: Alexandra Schuler / dpa / Globallookpress.com

В Таиланде турист пошел купаться в штормящее море и пропал без вести. Его тело выбросило на берег через три дня, пишет The Phuket News.

27-летний Цинь Юэнь из Китая решил поплавать на пляже Карон курорта Пхукет 26 июля. Он проигнорировал красные флаги, запрещающие купание, и пропал в море.

В тот же день спасатели начали поиски китайца, но на выходные операцию пришлось прервать из-за непогоды. 29 июля местный рыбак нашел пропавшего без признаков жизни в районе пляжа Фридом.

Мужчину доставили в больницу для проведения судмедэкспертизы и вскрытия. Позже его передадут родственникам.

За пару дней до этого случая на Пхукете нашли бездыханным другого туриста из Индии. Он также пошел купаться в море, когда на пляже были подняты красные флаги.

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      Мария Борисова
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