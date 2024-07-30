В России мужчина на параплане рухнул на девушку

В Башкирии мужчина на параплане рухнул на девушку, ее госпитализировали

В Башкирии мужчина на параплане совершил жесткую посадку и упал на девушку. Об этом сообщило МЧС в Telegram-канале.

По информации ведомства, параплан упал на горе Торатай в Ишимбайском районе. В результате девушка, которая пострадала, не могла передвигаться самостоятельно.

«Девушка госпитализирована. Сам парапланерист получил незначительные ушибы», — сообщили в министерстве, уточнив, что сотрудники МЧС и добровольцы транспортировали девушку до кареты скорой помощи

Ранее один человек пострадал при падении мотодельтаплана на частный дом в подмосковном Звенигороде. Дельтаплан принадлежал 44-летнему звенигородскому бизнесмену Олегу Парахину. Он повредил плечо и был доставлен в больницу в Одинцове.