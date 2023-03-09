Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:46, 9 марта 2023Россия

Стало известно о пострадавшем из-за падения мотодельтаплана на дом в Подмосковье

Один человек пострадал при падении мотодельтаплана на дом в подмосковном Звенигороде

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Один человек пострадал при падении мотодельтаплана на частный дом в подмосковном Звенигороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Как стало известно, пострадал 45-летний мужчина. Был ли он на летательном аппарате, не уточняется.

Собеседник агентства также сообщил, что дом в результате происшествия не разрушен. Причины падения мотодельтаплана устанавливаются.

О крушении летательного аппарата в микрорайоне Река-Река стало известно вечером 9 марта. По предварительным данным, на дельтаплане находились два человека.

В ноябре 2022 года параплан с мотором упал на автомобиль в Краснодарском крае, в результате происшествия погибли пилот и пассажир. На записи с моментом крушения видно, как аппарат летит за деревьями, постепенно снижаясь, и пропадает из виду.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
В Пентагоне заявили о беспрецедентном соглашении России и Ирана
В Пентагоне захотели найти дипломатическое решение проблем с Ираном
Польша установила на границе с Россией и Белоруссией противотанковые ежи
Россияне показали фото свалки с окровавленными костями животных у жилых домов
В столичной квартире обнаружили полуистлевшие трупы пенсионерки и ее сына
Танцующая звезда «Уэнсдэй» назвала причину отсутствия личной жизни
Стало известно о пострадавшем из-за падения мотодельтаплана на дом в Подмосковье
56-летняя Холли Берри рассмешила фанатов способом застегнуть узкие брюки
Вяльбе обратилась к президенту Международной лыжной федерации
Жена толкнувшего подростка под поезд в Москве мужчины рассказала о его диагнозе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.