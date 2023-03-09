Стало известно о пострадавшем из-за падения мотодельтаплана на дом в Подмосковье

Один человек пострадал при падении мотодельтаплана на дом в подмосковном Звенигороде

Один человек пострадал при падении мотодельтаплана на частный дом в подмосковном Звенигороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Как стало известно, пострадал 45-летний мужчина. Был ли он на летательном аппарате, не уточняется.

Собеседник агентства также сообщил, что дом в результате происшествия не разрушен. Причины падения мотодельтаплана устанавливаются.

О крушении летательного аппарата в микрорайоне Река-Река стало известно вечером 9 марта. По предварительным данным, на дельтаплане находились два человека.

В ноябре 2022 года параплан с мотором упал на автомобиль в Краснодарском крае, в результате происшествия погибли пилот и пассажир. На записи с моментом крушения видно, как аппарат летит за деревьями, постепенно снижаясь, и пропадает из виду.