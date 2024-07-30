Парень показал жуткую находку в лесу и напугал пользователей сети

Пользователь Reddit с ником sparrowhawking показал на портале фото жуткой находки, которую он сделал в лесу. В комментариях пользователи признались, что увиденное напугало их.

На фотографиях, которые опубликовал парень, был изображен забор в виде сетки, увешанный десятками раздетых кукол Barbie. Также сверху над куклами можно заметить игрушечную лошадь без задних конечностей. Пользователь уточнил, что необычную инсталляцию, которую сам назвал «алтарем Barbie», он обнаружил за парком в лесу.

«Сюжетный поворот: каждая из кукол символизирует закопанное в этом лесу тело», «Это правда ужасно. Спутанные волосы кукол только добавляют жути», «Если ты увидел это, знай: бежать уже поздно. Прими свою судьбу», «Это пугает меня больше, чем кукла Чаки», — описали свои впечатления от увиденного пользователи в комментариях.

Кто-то из читателей предположил, что инсталляцию могли сделать для тематической фотосессии и оставить в лесу после того, как снимки были сделаны.

Ранее пользователь рассказал на Reddit, что обнаружил на столе дома коробку с желтыми зубами. Пользователи сочли увиденное жутким.