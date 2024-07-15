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06:00, 15 июля 2024Интернет и СМИ

Семья обнаружила дома коробку с жутким содержимым и напугала пользователей сети

Фото: Wes Hicks / Unsplash

Пользователь Reddit c ником Dantez000 опубликовал фотографию коробки, которую его семья обнаружила на кухонном столе дома. Публикация мужчины вызвала бурные обсуждения в сети: многие пользователи посчитали содержимое находки жутким.

На снимке можно увидеть маленькую коробку, в которой лежат желтые зубы. «Эта коробка с зубами появилась на обеденном столе в доме моей семьи, и никто из родственников не знает, как она здесь оказалась. (...) Мы все испугались», — написал мужчина.

«Это чертовский жутко. Я подозреваю, что кто-то проник в ваш дом и случайно оставил у вас зубы», «Именно так начинаются фильмы ужасов», — заявили комментаторы. Один из пользователей предположил, что коробку мог оставить кто-то из членов семьи, у которого есть проблемы с памятью. «Зубная фея ушла и перед выходом бросила все, что несла с собой», — пошутил еще один участник обсуждения.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что его возлюбленная открыла пачку чипсов и обнаружила в ней странный предмет. Публикация мужчины озадачила комментаторов.

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      Олег Давыдов
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