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08:00, 8 июля 2024Интернет и СМИ

Девушка открыла пачку чипсов и обнаружила в ней загадочные комки

Фото: Farknot Architect / Shutterstock / Fotodom

Пользователь сети под ником tacodung рассказал, что его возлюбленная недавно открыла пачку чипсов и обнаружила в ней странный предмет. Фотографию содержимого упаковки он опубликовал на Reddit.

На снимке можно увидеть открытую пачку чипсов, в которой лежат черные комки, покрытые крошками. «Моя девушка только что открыла пачку Сheetos. Что это такое?» — спросил автор поста у пользователей.

Публикация мужчины озадачила комментаторов. «Это похоже на шарик пищевого порошка, обжаренный вместе с чипсами», — написал один из них. По словам другого участника обсуждения, это мусор, который остается после чистки автоматов на производстве чипсов. «Это просто концентрированный порошок и грязь из автоматов. Лучше его не есть», — отметил он.

Несколько пользователей посоветовали мужчине связаться с производителем чипсов и сообщить о неприятной находке. «Возможно, вам пришлют новую пачку», — предположил один из них.

Ранее пользовательница Reddit показала на портале фото двери своей машины, которую она не могла открыть из-за прикрепленного к ней странного предмета. В комментариях пользователи рассказали ей пугающую правду о находке.

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      Олег Давыдов
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