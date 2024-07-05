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04:00, 5 июля 2024Интернет и СМИ

Девушка обнаружила странный предмет на двери машины и узнала пугающую правду

Фото: Michael Gusev / Unsplash

Пользовательница Reddit с ником suddenspiderarmy опубликовала на портале фотографию двери своей машины, которую она не могла открыть из-за прикрепленного к ней странного предмета. В комментариях пользователи рассказали девушке пугающую правду о происходящем.

Авторша поста опубликовала фото двери авто, в ручку которой был воткнут длинный тонкий металлический предмет. Девушка пожаловалась, что он мешает ей открыть машину.

В комментариях пользователи предупредили рассказчицу, что таким образом кто-то пытается взломать ее автомобиль. Одни утверждали, что попытка кражи машины оказалась неудачной, другие же заявили, что злоумышленники еще не завершили начатое, поэтому обязательно вернутся. «Кто-то хотел, чтобы вы оставили машину, и планировал угнать ее, когда стемнеет. Купите новые замки на ручку как можно быстрее. И не оставляйте автомобиль там, где он сейчас стоит», — предупредил один из комментаторов. Девушке также посоветовали обратиться в полицию.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как поела в сети американского фастфуда и была возмущена чеком. По словам пользовательницы, в ее счет автоматически включили чаевые.

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