Девушка обнаружила странный предмет на двери машины и узнала пугающую правду

Пользовательница Reddit с ником suddenspiderarmy опубликовала на портале фотографию двери своей машины, которую она не могла открыть из-за прикрепленного к ней странного предмета. В комментариях пользователи рассказали девушке пугающую правду о происходящем.

Авторша поста опубликовала фото двери авто, в ручку которой был воткнут длинный тонкий металлический предмет. Девушка пожаловалась, что он мешает ей открыть машину.

В комментариях пользователи предупредили рассказчицу, что таким образом кто-то пытается взломать ее автомобиль. Одни утверждали, что попытка кражи машины оказалась неудачной, другие же заявили, что злоумышленники еще не завершили начатое, поэтому обязательно вернутся. «Кто-то хотел, чтобы вы оставили машину, и планировал угнать ее, когда стемнеет. Купите новые замки на ручку как можно быстрее. И не оставляйте автомобиль там, где он сейчас стоит», — предупредил один из комментаторов. Девушке также посоветовали обратиться в полицию.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как поела в сети американского фастфуда и была возмущена чеком. По словам пользовательницы, в ее счет автоматически включили чаевые.