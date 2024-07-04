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08:00, 4 июля 2024Интернет и СМИ

Американка купила фастфуд и возмутилась полученным чеком

Фото: DanaTentis / Pixabay

Американка поделилась на портале Reddit историей о том, как купила еду в сети быстрого питания Subway и возмутилась полученным чеком. Кассир по умолчанию включил в счет девушки чаевые.

Автор поста написала, что посетила с мужем и двумя племянницами Subway, где они заказали крендель, сэндвич и напиток. «Когда я посмотрела в чек, я увидела, что нам автоматически начислили 20 процентов чаевых к заказу», — рассказала героиня истории. По ее словам, сумма чаевых составила 8,5 доллара (около 728 рублей).

«Я была в ярости и сказала, что не даю чаевые там, где я должна стоять для заказа еды, самостоятельно наливать себе напитки и убирать за собой», — отметила девушка. Она добавила, что живет в Вашингтоне, где минимальная заработная плата составляет 16,28 долларов (около 1400 рублей) в час. «Здесь очень сильно давят на то, чтобы клиент платил чаевые, многие заведения включают чаевые в размере 20 процентов от счета по умолчанию», — заключила автор поста.

«Тот факт, что они добавили чаевые без вашего разрешения, неприемлем, это должно быть незаконно», «Требования оставлять чаевые в настоящее время выходят из-под контроля», — написали комментаторы под постом. Работники сферы обслуживания также отметили, что чаевые должны представлять собой возможность доплатить за хороший сервис, а не быть принудительной мерой.

Ранее блогер из США притворился, что не оставил чаевые в буфете. Парень отметил, что столкнулся с неожиданной реакцией официантки.

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      Олег Давыдов
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