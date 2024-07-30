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21:31, 30 июля 2024Мир

Почти половина американцев отказалась считать помощь Украине своим долгом

Pew Research: 49 процентов американцев считают, что США не должны помогать Киеву

Фото: Max Kukurudziak / Unsplash

49 процентов американцев отказались считать помощь Украине долгом США. Об этом со ссылкой на опрос компании Pew Research Center сообщает РИА Новости.

«В целом американцы поровну разделились во мнениях в вопросе того, несет ли США ответственность за помощь Украине: 48 процентов говорят, что несет, 49 процентов говорят, что нет», — указано в сообщении. При этом среди демократов с необходимостью оказывать помощь Киеву согласились 63 процента, а среди республиканцев — всего 36 процентов.

Примечательно, что Россию угрозой для США назвали 34 процента респондентов, среди которых 45 процентов демократов и 26 процентов республиканцев. Два года назад так считали 50 и 51 процент соответственно.

Ранее политолог Евгений Михайлов прокомментировал заявление аналитика Центра свободы Маргарет Тэтчер Макса Приморака о нежелании США платить за восстановление Украины. По его словам, Вашингтон уже получил огромную выгоду от конфликта.

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      Артём Верейкин
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