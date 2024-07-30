Pew Research: 49 процентов американцев считают, что США не должны помогать Киеву

49 процентов американцев отказались считать помощь Украине долгом США. Об этом со ссылкой на опрос компании Pew Research Center сообщает РИА Новости.

«В целом американцы поровну разделились во мнениях в вопросе того, несет ли США ответственность за помощь Украине: 48 процентов говорят, что несет, 49 процентов говорят, что нет», — указано в сообщении. При этом среди демократов с необходимостью оказывать помощь Киеву согласились 63 процента, а среди республиканцев — всего 36 процентов.

Примечательно, что Россию угрозой для США назвали 34 процента респондентов, среди которых 45 процентов демократов и 26 процентов республиканцев. Два года назад так считали 50 и 51 процент соответственно.

Ранее политолог Евгений Михайлов прокомментировал заявление аналитика Центра свободы Маргарет Тэтчер Макса Приморака о нежелании США платить за восстановление Украины. По его словам, Вашингтон уже получил огромную выгоду от конфликта.