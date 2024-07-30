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09:30, 30 июля 2024Россия

Под Москвой живодер начал отстреливать кошек из винтовки

Shot: в Пушкино неизвестный начал отлавливать на улице кошек и отстреливать их

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В подмосковном городе Пушкино неизвестный начал отлавливать на улице кошек и отстреливать их из пневматической винтовки. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, живодер орудует в окрестностях микрорайона Мамонтовка. Один из горожан заявил, что его кот пропал несколько дней назад. Когда питомец вернулся, хозяин насчитал у него около 30 следов от пуль. Шесть пуль пришлось доставать из животного в ветеринарной клинике.

Местные ветеринары рассказали, что за последнее время в клинику несколько раз приносили животных с похожими травмами и в итоге кошек спасти не удалось.

Хозяин пострадавшего кота обратился в полицию. Стрелка объявили в розыск.

Ранее депутат Госдумы Владимир Бурматов призвал свидетелей действий живодеров обращаться в правоохранительные органы. Он подчеркнул, что сейчас законодательная база предусматривает более серьезные наказания за насилие в отношении животных.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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