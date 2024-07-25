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15:53, 25 июля 2024Россия

Свидетелям жестокого обращения с животными назвали алгоритм действий

Депутат Бурматов призвал свидетелей действий живодеров обращаться в полицию

Фото: Evgenii Bakhchev / Shutterstock / Fotodom

Первый зампред комитета нижней палаты парламента по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал алгоритм действий свидетелям жестокого обращения с животными. В беседе с «Лентой.ру» депутат объяснил, что в случаях встречи с живодерами в первую очередь необходимо обращаться в полицию.

«Алгоритм универсальный. Если вы стали свидетелями жестокого обращения с животными, то первое, что нужно сделать, — это зафиксировать совершаемое правонарушение: снять на мобильный телефон, посмотреть камеры видеонаблюдения, найти других свидетелей. Второе: нужное написать обращение в полицию, его обязаны зарегистрировать. На копии должен быть поставлен номер, под которым ваше обращение зарегистрировано. Без обращения полиции сложно что-то сделать — это отправная точка для любых дальнейших действий», — рассказал Бурматов.

Если вы видите, что полиция не реагирует, то правильно обратиться в органы прокуратуры с жалобой на бездействие. (...) У нас, к сожалению, многие подменяют обращение в полицию публикациями в соцсетях. Бывают случаи, когда начинают разбираться с этим делом, выясняется, что никакого обращения в полицию не было

Владимир Бурматовпервый зампред комитета нижней палаты парламента по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды

Он также добавил, что сейчас законодательная база предусматривает более серьезные наказания за насилие в отношении животных. «Раньше живодеры уходили от ответственности, (...) но сегодня у нас есть возможность привлечения к административной ответственности. Родители детей, жестоко обращающихся с животными, могут получить серьезные штрафы», — подчеркнул парламентарий.

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      Кирилл Садовский
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