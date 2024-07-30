Полицейский попросил россиянку сделать музыку потише и получил вилкой по голове

Жительница Кубани напала с вилкой на силовика, просившего сделать музыку потише

Жительница Краснодара напала с вилкой на полицейского, который попросил ее сделать музыку потише. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

По данным ГУ МВД по региону, все произошло утром 26 июля в одном из многоэтажных домов по улице Ивана Беличенко. К силовику обратилась местная жительница и пожаловалась на нарушение общественного порядка. Тогда сотрудник правоохранительных органов проследовал в квартиру, откуда доносилась громкая музыка, и, представившись, попросил 32-летнюю хозяйку жилища убавить звук. В ответ на это обвиняемая повела себя агрессивно и напала на полицейского, нанося ему удары руками и вилкой по голове. Потерпевшему пришлось обратиться к врачам.

Позже экспертиза показала, что женщина находилась в состоянии опьянения. Сейчас ей предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении полицейского») Уголовного кодекса РФ. Она полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Ранее в Воронеже 43-летняя местная жительница во время допроса укусила сотрудницу полиции за грудь.