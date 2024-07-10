Во время допроса россиянка укусила за грудь сотрудницу МВД

В Воронеже во время допроса женщина укусила за грудь сотрудницу МВД

В Воронеже 43-летняя местная жительница во время допроса укусила сотрудницу МВД за грудь. Об этом сообщают «Вести Воронеж» со ссылкой на собственный источник.

По данным «Вести Воронеж», инцидент произошел в отделении полиции №4, расположенном на улице Хользунова. На допросе злоумышленница вела себя агрессивно и не хотела отвечать на вопросы полицейского. Затем она вскочила со стола и напала на пострадавшую — капитана полиции. В итоге та обратилась за медицинской помощью. По данным источника, женщина лечилась амбулаторно.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали 16-летнего школьника, укусившего и ударившего полицейского.