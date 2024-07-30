Полуобнаженный Прохор Шаляпин позагорал на пляже

Финалист музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Прохор Шаляпин позагорал на отдыхе в откровенном образе и показал фото фанатам в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что 40-летний певец отправился в Ялту, где снялся на пляже. Так, на размещенном снимке он позировал, лежа на песчаном берегу на фоне моря, в полосатых черно-белых плавках с желтой окантовкой. Кроме того, исполнитель надел солнцезащитные очки.

«В любой непонятной ситуации плюйте на все и уезжайте отдыхать», — посоветовал артист подписчикам.

В июне Шаляпин раскрыл секрет стройности и назвал свой вес.