Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:49, 30 июля 2024Ценности

Полуобнаженный Прохор Шаляпин позагорал на пляже

Фото: @shalyapin_official

Финалист музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Прохор Шаляпин позагорал на отдыхе в откровенном образе и показал фото фанатам в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что 40-летний певец отправился в Ялту, где снялся на пляже. Так, на размещенном снимке он позировал, лежа на песчаном берегу на фоне моря, в полосатых черно-белых плавках с желтой окантовкой. Кроме того, исполнитель надел солнцезащитные очки.

«В любой непонятной ситуации плюйте на все и уезжайте отдыхать», — посоветовал артист подписчикам.

В июне Шаляпин раскрыл секрет стройности и назвал свой вес.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      «Газпром» сообщил о полученных в 2024 году убытках

      Госдеп обвинил Китай в изменении контекста конфликта на Украине

      На Украине создадут базу недобросовестных партнеров ВСУ

      В США заявили о желании военных ВСУ сдаться в плен при любом удобном случае

      Госдума приняла поправку о запрете сообщений в мессенджерах от незнакомцев

      Женщина сделала ДНК-тест и узнала тайну своей необычной внешности

      Нейросеть Apple обучили на чипах Google

      Фуры раздавили легковую машину с детьми на российской трассе

      В офисе Зеленского заявили о готовности Украины к переговорам

      Туристка поехала в отпуск в Марокко и не выжила из-за употребления одного продукта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше