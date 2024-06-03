Певец Прохор Шаляпин назвал тренировки три раза в неделю секретом стройности

Финалист музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Прохор Шаляпин раскрыл секрет стройности и назвал свой вес. Интервью со звездой публикует «Леди Mail.ru».

По словам певца, поддерживать тело в форме ему помогают занятия с тренером трижды в неделю. Кроме того, артист старается воздерживаться от вредной пищи. Однако он отметил, что диету соблюдать получается не всегда.

«Понервничаю из-за чего-нибудь — и давай под покровом ночи сметать все, что есть в доме из сладкого. Надо же как-то стресс снимать, алкоголь-то я почти не пью», — пояснил собеседник издания. Так, в настоящее время вес исполнителя составляет 93 килограмма, восемь из которых он планирует сбросить.

В мае Шаляпин раскрыл секрет красоты российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой.