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13:17, 3 июня 2024Ценности

Прохор Шаляпин раскрыл секрет стройности и назвал свой вес

Певец Прохор Шаляпин назвал тренировки три раза в неделю секретом стройности
Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин. Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Финалист музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Прохор Шаляпин раскрыл секрет стройности и назвал свой вес. Интервью со звездой публикует «Леди Mail.ru».

По словам певца, поддерживать тело в форме ему помогают занятия с тренером трижды в неделю. Кроме того, артист старается воздерживаться от вредной пищи. Однако он отметил, что диету соблюдать получается не всегда.

«Понервничаю из-за чего-нибудь — и давай под покровом ночи сметать все, что есть в доме из сладкого. Надо же как-то стресс снимать, алкоголь-то я почти не пью», — пояснил собеседник издания. Так, в настоящее время вес исполнителя составляет 93 килограмма, восемь из которых он планирует сбросить.

В мае Шаляпин раскрыл секрет красоты российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой.

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      Карина Черных
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