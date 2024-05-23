Прохор Шаляпин раскрыл секрет красоты Ольги Бузовой

Певец Прохор Шаляпин назвал виброплатформу секретом красоты Ольги Бузовой

Финалист музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Прохор Шаляпин раскрыл секрет красоты российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой в эфире передачи «Утро. ТНТ». Выпуск программы доступен на Rutube.

Певец заявил, что является обладателем виброплатформы, помогающей ему приводить себя в форму. Он отметил, что подобным устройством по его рекомендации пользуется и Бузова.

Шаляпин назвал применение указанного тренажера одной из причин привлекательной внешности ведущей. «Кстати, эту платформу я посоветовал Ольге Бузовой. Она ее приобрела и теперь тоже трясется целыми днями. И мы видим, как она прекрасно сейчас выглядит», — объяснил артист.

Ранее в мае Бузова ответила на слухи о пластике и раскрыла свой вес.