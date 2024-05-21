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13:36, 21 мая 2024Ценности

Ольга Бузова ответила на слухи о пластике и раскрыла свой вес

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова ответила на слухи о пластике и раскрыла свой вес. Соответствующей информацией она поделилась в программе эстрадного артиста Павла Воли «Шоу Воли» на Rutube.

38-летняя знаменитость заявила, что никогда прежде не прибегала к пластическим операциям. По ее словам, за минувшие 20 лет она совсем не изменилась. «Я одна из немногих, кто визуально не очень поменялась. У меня такой же носик, такой же подбородок, такая же грудь. Когда начали говорить, что я сделала, там, нос или скулы, но я ничего не делала», — высказалась она.

Помимо этого, звезда призналась, что следит за фигурой и посещает спортзал. Она уточнила, продемонстрировав подтянутый живот и пресс, что весит 67 килограммов.

Однако Воля предложил встать исполнительнице на весы в студии, вследствие чего выяснилось, что Бузова весит 63 килограмма. «Я похудела!» — удивилась телеведущая.

Ранее в мае Бузова вышла на публику в образе 20-летней давности. Звезда устроила масштабное празднование в честь 20-летия работы на телевидении. Она примерила парик оттенка блонд и спортивные розовые штаны с белыми лампасами.

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      Екатерина Ештокина
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