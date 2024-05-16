Бузова вышла на публику в образе 20-летней давности

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова вышла на публику в образе 20-летней давности с лобного места в реалити-шоу «Дом-2». Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Известно, что звезда устроила масштабное празднование в честь 20-летия работы на телевидении. Так, она примерила парик оттенка блонд, спортивные розовые штаны с белыми лампасами, а также надела розовую водолазку и джинсовую куртку поверх нее.

В руках исполнительница держала плюшевого медведя. Образ она дополнила многочисленными аксессуарами и ярким макияжем.

Ранее Бузова назвала желанные подарки от мужчин.