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12:23, 8 мая 2024Ценности

Ольга Бузова назвала желанные подарки от мужчин

Певица Ольга Бузова назвала бриллианты и платья желанными подарками от мужчин

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова в эфире программы «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда» назвала желанные подарки от мужчин. Ролик опубликован на YouTube-канале передачи.

38-летняя исполнительница в рамках интервью высказалась на тему романтических отношений с противоположным полом. Так, звезда рассказала, что хочет, чтобы ее избранник нес ответственность за семью и ухаживал за ней.

«Конечно, и красивые цветы, и туфли, и камни, и бриллианты, и сумки, и платья — все хочется. Это нормальное желание. Не нужно бояться об этом говорить, не нужно бояться обвинений, что ты такая меркантильная», — заявила знаменитость.

При этом она указала, что мужчины, в свою очередь, требуют от женщин заниматься организацией быта. Также артистка отметила, что нужно обговаривать упомянутые выше детали перед вступлением в отношения.

В феврале Бузова похвасталась подарками на миллионы рублей, которые получила от родственников, друзей и незнакомцев на 38-летие.

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      Карина Черных
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