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10:13, 30 июля 2024Экономика

Потери Европы из-за отказа от российской нефти оценили

Эксперт Громов: Европа вынуждена покупать более дорогую нефть из других стран

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Европейские страны понесли экономические потери из-за отказа от российской нефти. Такую оценку в интервью РИА Новости высказал главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов.

По его словам, Европа была вынуждена переориентироваться на покупку энергоносителей из других стран, и в результате увеличить расходы на более дорогую нефть — американскую или ближневосточную. Эксперт напомнил, что весь 2023 год такая нефть на европейском рынке продавалась с премией к цене Brent.

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Именно Европа была ключевым покупателем российской нефти до 2022 года, однако Москва смогла переориентировать свой экспорт и «в цене особо не проиграла», подчеркнул Громов. Он отметил, что «санкционный дисконт» сократился до 12-15, а иногда и до 10 долларов за баррель.

При этом европейские транспортные компании продолжают зарабатывать на перевозке российской нефти. По оценке специалиста, четверть всей нефти из РФ по-прежнему перевозят грузоперевозчики их Европы.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил страны ОПЕК в попытках снизить цены на нефть. Стоимость энергоресурсов пытаются сбить для победы представителя демократов Камалы Харрис, уверен политик. Если «безумная» кандидат от противоборствующей партии победит, это станет катастрофой для США, и страны ОПЕК будут «пожинать свои плоды», сказал он.

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