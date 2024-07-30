Появились подробности инициативы обязать новых граждан России проходить военную службу

ТАСС: Госдума 31 июля рассмотрит законопроект о военной службе новых граждан

Группа депутатов Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володин внесли в нижнюю палату парламента законопроект о обязательной военной службе для новых граждан России. Подробности инициативы приводит ТАСС. Принять законопроект Дума может уже в среду, 31 июля.

Предполагается, что если россиян не встанет на воинский учет, то это может стать основанием для лишения гражданства. Кроме того, МВД могут обязать предоставлять сведения о мужчинах, который готовятся к присяге гражданина России, в реестр воинского учета.