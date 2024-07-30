Предсказано будущее цен на квартиры после повышения ключевой ставки

Эксперт Цыганов: жилье кратно не подешевеет после повышения ставки до 18 %

После повышения Центробанком (ЦБ) ключевой ставки до 18 процентов годовых жилье в России не начнет кратно дешеветь. Будущее цен на квартиры предсказал завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов в беседе с ОТР.

По словам эксперта, застройщики были готовы к отмене льготной ипотеки — старались продать как можно больше жилья, пока она действовала, и не инвестировали в далекие по вводу проекты. «Мы не видим такого вот массового предложения скидок на 50 процентов. А инфляционное ожидание у населения есть. Здесь вопрос, что сработает — ожидание скидок или инфляционное ожидание», — рассказал Цыганов.

Специалист считает, что надеяться на резкое снижение цен на квартиры преждевременно. Лучше обратить внимание на оставшиеся льготные программы для покупки жилья — семейную, дальневосточную, арктическую и IT-ипотеку.

Ранее в ЦБ заявили, что видят предпосылки к замедлению темпов роста цен на жилье в России вплоть до того, что цены на недвижимость будут расти медленнее, чем зарплаты россиян.