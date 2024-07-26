Набиуллина сравнила рост цен на жилье с ростом доходов россиян

Набиуллина: ЦБ ждет замедления темпов роста цен на жилье

Центробанк (ЦБ) видит предпосылки к замедлению темпов роста цен на жилье в России вплоть до того, что цены на недвижимость будут расти медленнее, чем зарплаты россиян. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по ключевой ставке. Трансляция велась на YouTube.

«Что касается выбора момента покупки квартиры, у всех жизненная ситуация своя и свои потребности, но мы исходим из того, что темпы роста цен на жилье замедлятся и, может быть, будут меньше, чем темпы роста доходов населения», — сказала она.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что после отмены действия программы льготной ипотеки россияне продолжат покупать жилье, однако будут делать это более умеренными темпами. Ипотечный рынок будет расти темпами 7,12 процента, не вызывая перегрева на рынке. По словам главы регулятора, масштаб перегрева российской экономики в первом полугодии этого года оказался максимальным за последние 16 лет. Более серьезная ситуация в стране была только перед кризисом 2008 года.